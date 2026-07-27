Polizei Wuppertal

POL-W: SG Pedelec-Fahrer stürzt in Solingen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (25.07.2026, 11:25 Uhr) erlitt ein Mann (76) in Solingen schwere Verletzungen nach einem Sturz. Der 76-Jährige war mit seinem Pedelec auf der Brühler Straße unterwegs. Aus noch unbekanntem Grund geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schlingern. In der Folge stürzte er und überschlug sich dabei. Bei dem Aufprall erlitt er schwere Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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