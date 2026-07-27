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POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Weitere Funde bei Tatverdächtigem

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Weitere Funde bei Tatverdächtigem
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Wuppertal (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Sachverhalt vom 21.07.2026 wurden
am 24.07.2026 weitere Durchsuchungen durchgeführt.

Nach Erkenntnissen, die sich aus Befragungen und Ermittlungen 
hinsichtlich der Waffenfunde am 21.07.2026 ergaben (POL-W: W 
Waffenfund nach Streitigkeiten, 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6320037), erwirkte die
Staatsanwaltschaft Wuppertal einen weiteren gerichtlichen 
Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten, der am 24.07.2026 in 
Beyenburg durch die Einsatzkräfte vollstreckt wurde.

Im Rahmen der Maßnahmen stellten die Beamten diverse Messer, 
Munition, eine Airsoft-Maschinenpistole sowie eine 
PTB-Selbstschussanlage sicher. Zudem befanden sich Cannabis-Pflanzen 
in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, circa 1.500 
Cannabis-Pflanzenzöglinge, verpackte konsumfähige Marihuana-Blüten in
nicht geringer Menge sowie Equipment für die Aufzucht und das 
Handeltreiben in den Räumlichkeiten.

Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das 
Kriegswaffenkotrollgesetz und das Betäubungsmittelgesetz gegen den 
47-Jährigen, dem ein Waffenverbot auferlegt ist, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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