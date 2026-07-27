Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Weitere Funde bei Tatverdächtigem

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Wuppertal (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Sachverhalt vom 21.07.2026 wurden am 24.07.2026 weitere Durchsuchungen durchgeführt. Nach Erkenntnissen, die sich aus Befragungen und Ermittlungen hinsichtlich der Waffenfunde am 21.07.2026 ergaben (POL-W: W Waffenfund nach Streitigkeiten, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6320037), erwirkte die Staatsanwaltschaft Wuppertal einen weiteren gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten, der am 24.07.2026 in Beyenburg durch die Einsatzkräfte vollstreckt wurde. Im Rahmen der Maßnahmen stellten die Beamten diverse Messer, Munition, eine Airsoft-Maschinenpistole sowie eine PTB-Selbstschussanlage sicher. Zudem befanden sich Cannabis-Pflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, circa 1.500 Cannabis-Pflanzenzöglinge, verpackte konsumfähige Marihuana-Blüten in nicht geringer Menge sowie Equipment für die Aufzucht und das Handeltreiben in den Räumlichkeiten. Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkotrollgesetz und das Betäubungsmittelgesetz gegen den 47-Jährigen, dem ein Waffenverbot auferlegt ist, dauern an.

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