Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Festnahmen nach Bränden - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach mehreren Bränden von leerstehenden Gebäuden in Wuppertal und Solingen konnten zwei Verdächtige festgenommen werden. Am 15.07.2026 kam es zunächst zu einem Brand in einer leerstehenden Fabrik an der Ecke Carnaper Straße und Hatzfelder Straße. Am Abend desselben Tages gegen 20:00 Uhr brannte eine leerstehende Villa am Robert-Koch-Platz, unweit der ersten Brandörtlichkeit. Die Löscharbeiten an der Villa dauerten bis in die Morgenstunden des darauffolgenden Tages an. Am 16.07.2026, gegen 13:30 Uhr brannte es erneut in der leerstehenden Fabrik. Ebenfalls am 16.07.2026, gegen 20:10 Uhr brannte in Ronsdorf eine Bauruine an der Holthauser Straße. Am 17.07 brannte ein leerstehendes Wohngebäude an der Kabelstraße. Hier konnten Zeugen mögliche Tatverdächtige beschreiben. Am 18.07.2026 brannte zunächst ein leerstehendes Gebäude an der Straße Werwolf in Solingen vollständig ab. Noch während der andauernden Löscharbeiten brannte es in einem leerstehenden Bahnhofsgebäude an der Bahnhofstraße in Solingen. Hier konnten zwei Verdächtige beobachtet werden, die kurze Zeit später im Zuge der Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen wurden. Dabei handelt es sich um zwei Wohnungslose im Alter von 15- und 21 Jahren. Die fortlaufenden Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die beiden Tatverdächtigen für die Brände verantwortlich sein dürften, da sich unter anderem auf den Mobiltelefonen der Beschuldigten Aufnahmen von Brandorten befanden. Die Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Haftrichtern vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen sie anordneten. Das Gesetz sieht pro Brandlegung Freiheitsstrafen zwischen einem und 10 Jahren vor. Der 21-Jahre alte Tatverdächtige hat für den Fall einer Verurteilung mithin eine langjährige Freiheitsstrafe zu erwarten. Der 15-Jahre alte Tatverdächtige wäre für den Fall einer Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen. Insoweit droht ihm eine empfindliche Jugendstrafe. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

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