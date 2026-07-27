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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Festnahmen nach Bränden - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach mehreren Bränden von leerstehenden Gebäuden in Wuppertal und 
Solingen konnten zwei Verdächtige festgenommen werden.

Am 15.07.2026 kam es zunächst zu einem Brand in einer leerstehenden 
Fabrik an der Ecke Carnaper Straße und Hatzfelder Straße. Am Abend 
desselben Tages gegen 20:00 Uhr brannte eine leerstehende Villa am 
Robert-Koch-Platz, unweit der ersten Brandörtlichkeit. 

Die Löscharbeiten an der Villa dauerten bis in die Morgenstunden des 
darauffolgenden Tages an.

Am 16.07.2026, gegen 13:30 Uhr brannte es erneut in der leerstehenden
Fabrik. 
 
Ebenfalls am 16.07.2026, gegen 20:10 Uhr brannte in Ronsdorf eine 
Bauruine an der Holthauser Straße.

Am 17.07 brannte ein leerstehendes Wohngebäude an der Kabelstraße. 
Hier konnten Zeugen mögliche Tatverdächtige beschreiben. 

Am 18.07.2026 brannte zunächst ein leerstehendes Gebäude an der 
Straße Werwolf in Solingen vollständig ab. Noch während der 
andauernden Löscharbeiten brannte es in einem leerstehenden 
Bahnhofsgebäude an der Bahnhofstraße in Solingen. 

Hier konnten zwei Verdächtige beobachtet werden, die kurze Zeit 
später im Zuge der Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen 
wurden.

Dabei handelt es sich um zwei Wohnungslose im Alter von 15- und 21 
Jahren.

Die fortlaufenden Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die 
beiden Tatverdächtigen für die Brände verantwortlich sein dürften, da
sich unter anderem auf den Mobiltelefonen der Beschuldigten Aufnahmen
von Brandorten befanden.

Die Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den 
Haftrichtern vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen sie 
anordneten. Das Gesetz sieht pro Brandlegung Freiheitsstrafen 
zwischen einem und 10 Jahren vor. Der 21-Jahre alte Tatverdächtige 
hat für den Fall einer Verurteilung mithin eine langjährige 
Freiheitsstrafe zu erwarten. Der 15-Jahre alte Tatverdächtige wäre 
für den Fall einer Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht zu 
verurteilen. Insoweit droht ihm eine empfindliche Jugendstrafe. Die 
umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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