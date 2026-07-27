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Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw-Fahrer muss Blutprobe abgeben

Wuppertal (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25.07.2026, 03:10 Uhr) ereignete sich in der
Straße Zur Scheuren ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. 

Ein 47-Jähriger war mit seinem Toyota Corolla auf der Straße Zur 
Scheuren in Richtung Mühlenweg unterwegs. Aus bislang noch 
ungeklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und 
prallte gegen einen geparkten Honda Jazz und einen Toyota Corolla. 
Letzterer wurde auf einen Dacia Logan geschoben. Infolge der 
Karambolage drehte sich der Corolla des 47-Jährigen auf die linke 
Seite und touchierte in der Folge einen Opel Crossland X.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Da der 
Verdacht besteht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol 
gefahren ist, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die 
Einsatzkräfte seinen Führerschein sicher.

Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Die beiden Toyota 
und der Honda waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. 
Während der Unfallaufnahme war die Straße Zur Scheuren gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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