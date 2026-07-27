Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw-Fahrer muss Blutprobe abgeben

Wuppertal (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25.07.2026, 03:10 Uhr) ereignete sich in der Straße Zur Scheuren ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 47-Jähriger war mit seinem Toyota Corolla auf der Straße Zur Scheuren in Richtung Mühlenweg unterwegs. Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Honda Jazz und einen Toyota Corolla. Letzterer wurde auf einen Dacia Logan geschoben. Infolge der Karambolage drehte sich der Corolla des 47-Jährigen auf die linke Seite und touchierte in der Folge einen Opel Crossland X. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Da der Verdacht besteht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren ist, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Einsatzkräfte seinen Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Die beiden Toyota und der Honda waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Straße Zur Scheuren gesperrt.

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