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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Ein leichtverletzter Polizist nach Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots)

Am Freitag (24.07.2026, 19:00 Uhr) griff ein 21-Jähriger zwei 
Polizisten in Alt-Remscheid tätlich an.

Die Beamten führten in der Hindenburgstraße gezielte 
Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Hierbei fuhr der Mann mehrfach 
und teilweise verkehrswidrig mit einem sogenannten Fatbike an den 
Einsatzkräften vorbei. Als die Polizisten den Mann anhielten, um ihn 
zu kontrollieren, schrie er unvermittelt los und beleidigte die 
Beamten. Zudem verweigerte er die Angaben seiner Personalien.

Zum Zweck der Personalienfeststellung sollte der Remscheider der 
Wache zugeführt werden. Dabei wehrte er sich indem er einen Beamten 
schubste. In der Folge wurde der Mann zu Boden gebracht. Hierbei biss
er einem Polizisten in die Hand. Der Beschuldigte wehrte sich weiter 
und konnte sich aus der Fixierung lösen. Um den Widerstand zu beenden
setzten die Beamten Pfefferspray ein. 

Ermittlungen ergaben, dass es sich um Fatbike mit Motorisierung 
handelte. Da an dem Fahrzeug keine entsprechenden Kennzeichen 
angebracht waren und der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, 
wurde diesbezüglich eine Strafanzeige gefertigt und das Zweirad 
sichergestellt.

Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen die ambulant behandelt 
wurden. Er verblieb dienstfähig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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