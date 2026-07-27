Polizei Wuppertal

POL-W: RS Ein leichtverletzter Polizist nach Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots)

Am Freitag (24.07.2026, 19:00 Uhr) griff ein 21-Jähriger zwei Polizisten in Alt-Remscheid tätlich an. Die Beamten führten in der Hindenburgstraße gezielte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Hierbei fuhr der Mann mehrfach und teilweise verkehrswidrig mit einem sogenannten Fatbike an den Einsatzkräften vorbei. Als die Polizisten den Mann anhielten, um ihn zu kontrollieren, schrie er unvermittelt los und beleidigte die Beamten. Zudem verweigerte er die Angaben seiner Personalien. Zum Zweck der Personalienfeststellung sollte der Remscheider der Wache zugeführt werden. Dabei wehrte er sich indem er einen Beamten schubste. In der Folge wurde der Mann zu Boden gebracht. Hierbei biss er einem Polizisten in die Hand. Der Beschuldigte wehrte sich weiter und konnte sich aus der Fixierung lösen. Um den Widerstand zu beenden setzten die Beamten Pfefferspray ein. Ermittlungen ergaben, dass es sich um Fatbike mit Motorisierung handelte. Da an dem Fahrzeug keine entsprechenden Kennzeichen angebracht waren und der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, wurde diesbezüglich eine Strafanzeige gefertigt und das Zweirad sichergestellt. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen die ambulant behandelt wurden. Er verblieb dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell