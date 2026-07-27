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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fahrradfahrer stürzt und erleidet Verletzungen

Wuppertal (ots)

Am 24.07.2026, gegen 09:50 Uhr, kam es auf der Brückenstraße zu einem
Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers (23).

Der Zweiradfahrer befuhr nach ersten Erkenntnissen die Brückenstraße 
in Richtung Sackgasse und versuchte den Treppenabgang zur 
Julius-Leber-Straße hinunterzufahren. Hierbei stürzte der Solinger.

Der schwerverletzte Mann wurde durch die Besatzung eines 
Rettungswagens vor Ort behandelt und zur stationären Behandlung in 
ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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