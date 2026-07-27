POL-W: RS Fahrradfahrer stürzt und erleidet Verletzungen
Wuppertal (ots)
Am 24.07.2026, gegen 09:50 Uhr, kam es auf der Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers (23). Der Zweiradfahrer befuhr nach ersten Erkenntnissen die Brückenstraße in Richtung Sackgasse und versuchte den Treppenabgang zur Julius-Leber-Straße hinunterzufahren. Hierbei stürzte der Solinger. Der schwerverletzte Mann wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 200 Euro.
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