POL-W: RS Fahrradfahrer stürzt und erleidet Verletzungen

Wuppertal (ots) - Gestern Abend, (23.07.2026, 20:30) versuchte ein bislang Unbekannter einer jungen Frau das Mobiltelefon zu rauben. Die 22-Jährige saß wartend in ihrem Auto an der Sternstraße. Unvermittelt klopfte ein Mann an die Fahrerscheibe und bat sie diese zu öffnen. Nachdem sie der Bitte nachgekommen war hielt er ihr ein Messer vor und verlangte die Herausgabe von ihrem Handy. Die junge Frau schrie laut und ...

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