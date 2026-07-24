Polizei Wuppertal

POL-W: W Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Heute (24.07.2026, 10:40 Uhr) verlor ein Autofahrer (84) die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Außengastronomie. Der Wuppertaler war auf der Marktstraße unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen einem vor ihm fahrenden Hyundai i10 einer 74-Jährigen auffuhr. Anschließend touchierte er einen geparkten MG HS. In der Folge kam der Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch die Außengastronomie eines Cafés. Hierbei erlitten zwei Besucherinnen (91 und 68) leichte Verletzungen. Beide wurden vor Ort ambulant behandelt. Der Mercedes-Fahrer und seine 79-jährige Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme wurden die Einsatzkräfte von einem speziell geschulten Team der Polizei unterstützt. Hierzu wurde die Marktstraße temporär gesperrt.

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