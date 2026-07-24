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Polizei Wuppertal

POL-W: W Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Heute (24.07.2026, 10:40 Uhr) verlor ein Autofahrer (84) die 
Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Außengastronomie.

Der Wuppertaler war auf der Marktstraße unterwegs, als er nach 
bisherigen Erkenntnissen einem vor ihm fahrenden Hyundai i10 einer 
74-Jährigen auffuhr. Anschließend touchierte er einen geparkten MG 
HS. In der Folge kam der Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und 
fuhr durch die Außengastronomie eines Cafés. Hierbei erlitten zwei 
Besucherinnen (91 und 68) leichte Verletzungen. Beide wurden vor Ort 
ambulant behandelt. Der Mercedes-Fahrer und seine 79-jährige 
Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein 
Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in einem niedrigen 
fünfstelligen Bereich.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Bei der 
Unfallaufnahme wurden die Einsatzkräfte von einem speziell geschulten
Team der Polizei unterstützt. Hierzu wurde die Marktstraße temporär 
gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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