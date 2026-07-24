Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gesten Morgen (23.07.2026, 06:00 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer Unfallflucht zu der das Verkehrskommissariat nach Zeugen sucht. Ein bislang Unbekannter bog von der Hamburger Straße in die Hansastraße ab. Bei dem Versuch einem Linienbus auszuweichen, stieß er mit einem geparkten VW Touran zusammen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Mercedes-Sprinter. Der Fahrer soll circa 40 bis 50 Jahre alt sein, kurze Haare und eine korpulente Figur haben. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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