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Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gesten Morgen (23.07.2026, 06:00 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer 
Unfallflucht zu der das Verkehrskommissariat nach Zeugen sucht.

Ein bislang Unbekannter bog von der Hamburger Straße in die 
Hansastraße ab. Bei dem Versuch einem Linienbus auszuweichen, stieß 
er mit einem geparkten VW Touran zusammen. Anschließend entfernte 
sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen 
weißen Mercedes-Sprinter.

Der Fahrer soll circa 40 bis 50 Jahre alt sein, kurze Haare und eine 
korpulente Figur haben.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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