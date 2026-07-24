Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub auf junge Frau in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, (23.07.2026, 20:30) versuchte ein bislang Unbekannter einer jungen Frau das Mobiltelefon zu rauben. Die 22-Jährige saß wartend in ihrem Auto an der Sternstraße. Unvermittelt klopfte ein Mann an die Fahrerscheibe und bat sie diese zu öffnen. Nachdem sie der Bitte nachgekommen war hielt er ihr ein Messer vor und verlangte die Herausgabe von ihrem Handy. Die junge Frau schrie laut und versuchte sich zu wehren. Dabei erlitt sie Schnittverletzungen an einer Hand. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Wichlinghauser Straße. Der Flüchtige ist circa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er war bei Tatausführung schwarz gekleidet und hatte eine Kapuze über seinen Kopf gezogen. Er hatte einen dunklen Bart. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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