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Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub auf junge Frau in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, (23.07.2026, 20:30) versuchte ein bislang Unbekannter 
einer jungen Frau das Mobiltelefon zu rauben.

Die 22-Jährige saß wartend in ihrem Auto an der Sternstraße. 
Unvermittelt klopfte ein Mann an die Fahrerscheibe und bat sie diese 
zu öffnen. Nachdem sie der Bitte nachgekommen war hielt er ihr ein 
Messer vor und verlangte die Herausgabe von ihrem Handy. Die junge 
Frau schrie laut und versuchte sich zu wehren. Dabei erlitt sie 
Schnittverletzungen an einer Hand. Der Täter flüchtete daraufhin in 
Richtung Wichlinghauser Straße.

Der Flüchtige ist circa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er 
war bei Tatausführung schwarz gekleidet und hatte eine Kapuze über 
seinen Kopf gezogen. Er hatte einen dunklen Bart.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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