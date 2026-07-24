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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzter Motorradfahrer in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (23.07.2026, 14:20 Uhr) kam es in Höhe der Einmündung 
Nordstraße zur Kipperstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und
einem Motorrad. 

Ein 25-jähriger Remscheider war mit seinem Cupra Formentor auf der 
Nordstraße in Richtung Willy-Brandt-Platz unterwegs. Als er nach 
links auf die Kipperstraße abbiegen wollte, kam es zu einem 
Zusammenstoß mit einem Kawasaki-Fahrer (61). 

Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst 
brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand 
ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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