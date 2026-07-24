Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzter Motorradfahrer in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (23.07.2026, 14:20 Uhr) kam es in Höhe der Einmündung Nordstraße zur Kipperstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 25-jähriger Remscheider war mit seinem Cupra Formentor auf der Nordstraße in Richtung Willy-Brandt-Platz unterwegs. Als er nach links auf die Kipperstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Kawasaki-Fahrer (61). Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell