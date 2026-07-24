POL-W: RS Schwerverletzter Motorradfahrer in Remscheid
Wuppertal (ots)
Am Donnerstag (23.07.2026, 14:20 Uhr) kam es in Höhe der Einmündung Nordstraße zur Kipperstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 25-jähriger Remscheider war mit seinem Cupra Formentor auf der Nordstraße in Richtung Willy-Brandt-Platz unterwegs. Als er nach links auf die Kipperstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Kawasaki-Fahrer (61). Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.
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