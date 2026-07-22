Polizei Wuppertal

POL-W: W Stein beschädigt fahrendes Auto auf der Dahler Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (21.07.2026) warfen Unbekannte einen Stein von der Schwarzbachtrasse (LEGO-Brücke) auf die darunterliegende Dahler Straße.

Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem VW Polo die Dahler Straße (B7) aus Richtung Schwelm kommend. Als er mit seinem Fahrzeug, in welchem sich noch weitere Insassen befanden, die dortige Schwarzbachtrasse unterfuhr, hörte er einen lauten Schlag auf dem Fahrzeugdach.

Bei Inaugenscheinnahme stellte er eine Delle im Dach fest. Der Schaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Durch einen weiteren Zeugen konnten zwei Personen gesehen werden, die für diese Straftat als Tatverdächtige in Betracht kommen. Hierbei soll es sich um zwei Jugendliche gehandelt haben. Eine weitere Beschreibung der Verdächtigen liegt bislang nicht vor.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen sowie Hinweisgeber dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell