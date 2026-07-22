Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Cannabisplantage an der Hahnerberger Straße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots)

Am 21.07.2026, gegen 13:00 Uhr, konnte in der Hahnerberger Straße eine Cannabisplantage festgestellt werden. Beamtinnen und Beamte der Polizei Wuppertal setzten einen durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal erlassenen Durchsuchungsbeschluss um und fanden im mehrstöckigen Gebäude mehrere Räume mit Cannabispflanzen. Insgesamt wurden mehr als 320 Pflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien sowie das technische Equipment zum Anbau sichergestellt. In dem Gebäude wurde ein 35-jähriger Vietnamese vorläufig festgenommen, der nach bisherigen Erkenntnissen dauerhaft dort wohnte. Er wird am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter mit dem Ziel der Untersuchungshaft vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell