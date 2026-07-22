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POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Cannabisplantage an der Hahnerberger Straße

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Cannabisplantage an der Hahnerberger Straße
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Wuppertal (ots)

Am 21.07.2026, gegen 13:00 Uhr, konnte in der Hahnerberger Straße 
eine Cannabisplantage festgestellt werden. 

Beamtinnen und Beamte der Polizei Wuppertal setzten einen durch die 
Staatsanwaltschaft Wuppertal erlassenen Durchsuchungsbeschluss um und
fanden im mehrstöckigen Gebäude mehrere Räume mit Cannabispflanzen. 
Insgesamt wurden mehr als 320 Pflanzen in unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien sowie das technische Equipment zum Anbau 
sichergestellt. 

In dem Gebäude wurde ein 35-jähriger Vietnamese vorläufig 
festgenommen, der nach bisherigen Erkenntnissen dauerhaft dort 
wohnte. Er wird am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem
zuständigen Haftrichter mit dem Ziel der Untersuchungshaft 
vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin
Angelina Engel
0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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