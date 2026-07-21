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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Raubdelikte - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Vorgestern (19.07.2026, 17:00 Uhr und 19:50 Uhr) kam es in Elberfeld 
zu zwei Raubdelikten, die mutmaßlich von einem Tatverdächtigen 
begangen wurden.

Eine zunächst unbekannte männliche Person sprach eine 18-Jährige in 
der Fußgängerzone Alte Freiheit an und verlangte unter einem Vorwand 
Geld. In der Folge entriss er ihr unvermittelt die Handtasche und 
flüchtete damit. Dabei stürzte die junge Frau und erlitt dabei 
leichte Verletzungen.

Kurze Zeit später drohte mutmaßlich derselbe Tatverdächtige einem 
15-Jährigen mit einem Messer am Alter Markt. Der Junge lief weg und 
ließ seinen E-Scooter vor Ort stehen. Der Verdächtige nahm sich 
daraufhin den Scooter und flüchtete in Richtung Werther Brücke.

Im Zuge der Fahndung konnte ein bereits polizeilich in Erscheinung 
getretener 18-Jähriger (Syrer) festgenommen werden.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte er für beide Taten verantwortlich
sein.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter 
vorgeführt, der die Unterbringung in der Untersuchungshaft gegen ihn 
anordnete.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin
Angelina Engel-Sandera
0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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