Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Raubdelikte - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Vorgestern (19.07.2026, 17:00 Uhr und 19:50 Uhr) kam es in Elberfeld zu zwei Raubdelikten, die mutmaßlich von einem Tatverdächtigen begangen wurden. Eine zunächst unbekannte männliche Person sprach eine 18-Jährige in der Fußgängerzone Alte Freiheit an und verlangte unter einem Vorwand Geld. In der Folge entriss er ihr unvermittelt die Handtasche und flüchtete damit. Dabei stürzte die junge Frau und erlitt dabei leichte Verletzungen. Kurze Zeit später drohte mutmaßlich derselbe Tatverdächtige einem 15-Jährigen mit einem Messer am Alter Markt. Der Junge lief weg und ließ seinen E-Scooter vor Ort stehen. Der Verdächtige nahm sich daraufhin den Scooter und flüchtete in Richtung Werther Brücke. Im Zuge der Fahndung konnte ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 18-Jähriger (Syrer) festgenommen werden. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte er für beide Taten verantwortlich sein. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in der Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

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