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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (19.07.2026, in der Zeit zwischen 23:00 und 00:00 Uhr), 
nahm die Polizei einen 39-jährigen Deutschen fest. Ihm wird 
vorgeworfen gewaltsam in eine Wohnung und zwei Keller eingebrochen zu
sein. 

Zuvor meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und machte Angaben zu 
verdächtigen Geräuschen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in 
der Zweigstraße. Als die Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen,
versuchte der Tatverdächtige über eine Türe, welche zum Hof führt, 
das Haus zu verlassen. Beim Erblicken der Polizisten flüchtete der 
Mann zurück ins Haus. In der Folge trafen die Einsatzkräfte den 
Solinger versteckt in einem Wandschrank an.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung fand die Polizei mutmaßliches 
Diebesgut, welches zum Abtransport bereitgestellt wurde. Der 
Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der einschlägig 
vorbestrafte Mann heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über 
die Anordnung zur Untersuchungshaft zu entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin Angelina Engel-Sandera
Tel.: 0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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