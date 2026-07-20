Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (19.07.2026, in der Zeit zwischen 23:00 und 00:00 Uhr), nahm die Polizei einen 39-jährigen Deutschen fest. Ihm wird vorgeworfen gewaltsam in eine Wohnung und zwei Keller eingebrochen zu sein. Zuvor meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und machte Angaben zu verdächtigen Geräuschen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zweigstraße. Als die Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, versuchte der Tatverdächtige über eine Türe, welche zum Hof führt, das Haus zu verlassen. Beim Erblicken der Polizisten flüchtete der Mann zurück ins Haus. In der Folge trafen die Einsatzkräfte den Solinger versteckt in einem Wandschrank an. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fand die Polizei mutmaßliches Diebesgut, welches zum Abtransport bereitgestellt wurde. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der einschlägig vorbestrafte Mann heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die Anordnung zur Untersuchungshaft zu entscheiden.

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