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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Brände in Solingen - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (18.07.2026) kam es in Solingen zu Bränden in 
zwei leerstehenden Gebäuden.

Zunächst meldeten Hinweisgeber der Feuerwehr gegen 12:35 Uhr ein 
Feuer in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Werwolf. Dabei 
wurden zwei Personen beobachtet, die sich verdächtig verhielten. 

Noch während der Löscharbeiten geriet ein leerstehendes Gebäude an 
der nahegelegenen Bahnhofstraße, gegen 17:45 Uhr, in Brand. Auch hier
konnten zwei verdächtige Personen beobachtet werden.

Im Zuge der Fahndung konnten ein 15- und ein 21-Jähriger festgenommen
werden, die im Verdacht stehen mit den Bränden in Verbindung zu 
stehen.

Der 15-Jährige wurde im Anschluss einer Jugendeinrichtung zugeführt. 

Da bei dem 21-Jährigen der Eindruck psychischer Auffälligkeiten 
entstand, wurde er in einer Fachklinik untergebracht.

Während am Bahnhofsgebäude lediglich Unrat gebrannt hatte, kam es an 
dem Haus an der Straße Werwolf zu einem starken Gebäudeschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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