Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Brände in Solingen - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (18.07.2026) kam es in Solingen zu Bränden in zwei leerstehenden Gebäuden. Zunächst meldeten Hinweisgeber der Feuerwehr gegen 12:35 Uhr ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Werwolf. Dabei wurden zwei Personen beobachtet, die sich verdächtig verhielten. Noch während der Löscharbeiten geriet ein leerstehendes Gebäude an der nahegelegenen Bahnhofstraße, gegen 17:45 Uhr, in Brand. Auch hier konnten zwei verdächtige Personen beobachtet werden. Im Zuge der Fahndung konnten ein 15- und ein 21-Jähriger festgenommen werden, die im Verdacht stehen mit den Bränden in Verbindung zu stehen. Der 15-Jährige wurde im Anschluss einer Jugendeinrichtung zugeführt. Da bei dem 21-Jährigen der Eindruck psychischer Auffälligkeiten entstand, wurde er in einer Fachklinik untergebracht. Während am Bahnhofsgebäude lediglich Unrat gebrannt hatte, kam es an dem Haus an der Straße Werwolf zu einem starken Gebäudeschaden.

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