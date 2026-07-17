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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann bricht kirchliche Räume auf

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (16.07.2026, 23:50 Uhr) brach ein Mann die Räume einer 
Kirchengemeinde in Solingen auf.

Ein Hinweisgeber meldete der Polizei das lautstarke Zersplittern 
einer Scheibe.

Polizeibeamte konnten in den Räumen einen 42-Jährigen feststellen, 
den sie vorläufig festnahmen. 

Der Mann hatte mutmaßlich mit einer Bank eine Scheibe eingeschlagen 
und im Gebäude gegessen und alkoholische Getränke zu sich genommen. 

Der aggressiv auftretende Tatverdächtige wurde zur weiteren 
Sachverhaltsabklärung zur Polizeiwache gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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