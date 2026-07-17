Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann bricht kirchliche Räume auf

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (16.07.2026, 23:50 Uhr) brach ein Mann die Räume einer Kirchengemeinde in Solingen auf. Ein Hinweisgeber meldete der Polizei das lautstarke Zersplittern einer Scheibe. Polizeibeamte konnten in den Räumen einen 42-Jährigen feststellen, den sie vorläufig festnahmen. Der Mann hatte mutmaßlich mit einer Bank eine Scheibe eingeschlagen und im Gebäude gegessen und alkoholische Getränke zu sich genommen. Der aggressiv auftretende Tatverdächtige wurde zur weiteren Sachverhaltsabklärung zur Polizeiwache gebracht.

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