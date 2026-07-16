Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Heckinghausen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (15.07.2026, 17:55 Uhr) versuchte ein bislang Unbekannter einen Kiosk in Heckinghausen zu berauben. Der Mann betrat das Geschäft an der Heckinghauser Straße mehrmals hintereinander und gab vor, etwas kaufen zu wollen. Unvermittelt zog er eine schwarze Schusswaffe und drohte der 77-jährigen Mitarbeiterin. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der Frau gelang es zusammen mit einer 63-jährigen Kollegin den Straftäter aus den Räumen zu drängen. Er flüchtete daraufhin in Richtung der Straße Auf der Bleiche. Der Flüchtige ist circa 170 cm groß, etwa 35 Jahre alt und korpulent. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine helle blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Er führte eine weiß-orangefarbene Einkaufstasche mit sich. Er sprach gebrochenes Deutsch. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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