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Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Heckinghausen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (15.07.2026, 17:55 Uhr) versuchte ein bislang Unbekannter 
einen Kiosk in Heckinghausen zu berauben.

Der Mann betrat das Geschäft an der Heckinghauser Straße mehrmals 
hintereinander und gab vor, etwas kaufen zu wollen. Unvermittelt zog 
er eine schwarze Schusswaffe und drohte der 77-jährigen 
Mitarbeiterin. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. 
Der Frau gelang es zusammen mit einer 63-jährigen Kollegin den 
Straftäter aus den Räumen zu drängen. Er flüchtete daraufhin in 
Richtung der Straße Auf der Bleiche.

Der Flüchtige ist circa 170 cm groß, etwa 35 Jahre alt und korpulent.
Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine helle blaue Jeans und weiße 
Turnschuhe. Er führte eine weiß-orangefarbene Einkaufstasche mit 
sich. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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