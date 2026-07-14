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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zeugenaufruf - 86-Jährige betrogen

Wuppertal (ots)

Am 06.07.2026 und am 13.07.2026 wurde eine 86-jährige Frau durch 
einen Enkeltrick betrogen.

Die Seniorin wurde am 06.07.2026 durch eine unbekannte Nummer 
angerufen und eine Person gab an, ihr Enkel zu sein, der in einen 
tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. In der Folge übergab
die Frau gegen 12:30 Uhr Geld und Wertgegenstände an eine circa 1,70m
große Frau, die zur Tatzeit einen dunklen Bobschnitt, ein T-Shirt und
eine lange Hose trug. 

Am 13.07.2026 meldeten sich die Betrüger erneut und forderten 
weiteres Geld. Die 86-Jährige übergab gegen 21:30 Uhr erneut Bargeld 
und Wertgegenstände. Diesmal war der Abholer ein circa 1,70m großer 
und schlanker Mann. Er ist vermutlich Ende 20 und trug zur Tatzeit 
kurze, dunkle Haare. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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