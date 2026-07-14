Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zeugenaufruf - 86-Jährige betrogen

Wuppertal (ots)

Am 06.07.2026 und am 13.07.2026 wurde eine 86-jährige Frau durch einen Enkeltrick betrogen. Die Seniorin wurde am 06.07.2026 durch eine unbekannte Nummer angerufen und eine Person gab an, ihr Enkel zu sein, der in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. In der Folge übergab die Frau gegen 12:30 Uhr Geld und Wertgegenstände an eine circa 1,70m große Frau, die zur Tatzeit einen dunklen Bobschnitt, ein T-Shirt und eine lange Hose trug. Am 13.07.2026 meldeten sich die Betrüger erneut und forderten weiteres Geld. Die 86-Jährige übergab gegen 21:30 Uhr erneut Bargeld und Wertgegenstände. Diesmal war der Abholer ein circa 1,70m großer und schlanker Mann. Er ist vermutlich Ende 20 und trug zur Tatzeit kurze, dunkle Haare. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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