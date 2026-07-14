Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei entdeckt mutmaßliches Diebesgut

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (13.07.2026, 19:00 Uhr) durchsuchten Polizeibeamte eine Wohnung am Hegelring. Zuvor meldete sich ein Mann bei der Polizei, dass er sein am Sonntag entwendetes Pedelec geortet habe. In der Wohnung konnten auf den ersten Blick sowohl das entwendete Pedelec als auch ein widerrechtlich erlangter E-Scooter gefunden werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde anschließend ein Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht erwirkt und vollstreckt. Im Verlauf fanden die Beamten einen weiteren zur Fahndung ausgeschriebenen E-Scooter. Zudem konnten Betäubungsmittel (Cannabispflanzen und Amphetamine) sowie weiteres, mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen die 38-jährige Beschuldigte eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls vorgelegt.

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