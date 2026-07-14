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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei entdeckt mutmaßliches Diebesgut

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (13.07.2026, 19:00 Uhr) durchsuchten Polizeibeamte eine
Wohnung am Hegelring. 

Zuvor meldete sich ein Mann bei der Polizei, dass er sein am Sonntag 
entwendetes Pedelec geortet habe. In der Wohnung konnten auf den 
ersten Blick sowohl das entwendete Pedelec als auch ein 
widerrechtlich erlangter E-Scooter gefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde anschließend ein 
Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht erwirkt und 
vollstreckt. Im Verlauf fanden die Beamten einen weiteren zur 
Fahndung ausgeschriebenen E-Scooter. 

Zudem konnten Betäubungsmittel (Cannabispflanzen und Amphetamine) 
sowie weiteres, mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen die 
38-jährige Beschuldigte eine Anzeige wegen des Verdachts des 
besonders schweren Fall des Diebstahls vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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