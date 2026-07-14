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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Auto durch Stein beschädigt

Wuppertal (ots)

Am 12.07.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der Schwesterstraße zu 
einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. 

Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford Focus auf der 
Schwesterstraße in Richtung Süden. Im Bereich der Trassenüberführung 
wurde das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen von einem 
Kieselstein getroffen, der das Auto im Frontbereich beschädigte.

Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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