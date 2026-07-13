Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden nach Unfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Am Samstag (11.07.2026, 00:30 Uhr) kam es auf der Straße Fischertal zur Winklerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem 5er BMW auf der Straße Fischertal. Als er nach links auf die Winklerstaße abbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab. Zunächst prallte der Pkw gegen einen Ampelmast. Danach beschädigte er einen geparkten Mercedes ML 350 und die Schaufensterscheibe eines Geschäfts. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 60.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

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