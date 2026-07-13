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Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden nach Unfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Am Samstag (11.07.2026, 00:30 Uhr) kam es auf der Straße Fischertal 
zur Winklerstraße zu einem Verkehrsunfall. 

Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem 5er BMW auf der Straße Fischertal. 
Als er nach links auf die Winklerstaße abbiegen wollte, kam er von 
der Fahrbahn ab. Zunächst prallte der Pkw gegen einen Ampelmast. 
Danach beschädigte er einen geparkten Mercedes ML 350 und die 
Schaufensterscheibe eines Geschäfts.

Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst 
brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand ein 
Sachschaden von mehr als 60.000 Euro.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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