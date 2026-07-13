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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwer verletzte Frau nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (11.07.2026, 21:50 Uhr) kam es auf der Trasse des 
Werkzeugs (in Höhe der Alexanderstraße) zu einer 
Verkehrsunfallflucht. 

Die 34-jährige Fußgängerin war auf der Trasse vom Hauptbahnhof in 
Richtung Honsberg unterwegs. In Höhe der Alexanderstraße musste sie 
einer bislang unbekannten Person auf einem Fahrrad ausweichen. Dabei 
fiel sie über das Geländer und stürzte einen bepflanzten Abhang 
hinunter. Die Frau erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung ins 
Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person auf dem Fahrrad machen 
können, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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