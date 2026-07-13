Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwer verletzte Frau nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (11.07.2026, 21:50 Uhr) kam es auf der Trasse des Werkzeugs (in Höhe der Alexanderstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 34-jährige Fußgängerin war auf der Trasse vom Hauptbahnhof in Richtung Honsberg unterwegs. In Höhe der Alexanderstraße musste sie einer bislang unbekannten Person auf einem Fahrrad ausweichen. Dabei fiel sie über das Geländer und stürzte einen bepflanzten Abhang hinunter. Die Frau erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person auf dem Fahrrad machen können, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

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