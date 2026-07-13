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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.07.2026, 00:50 Uhr) 
flüchtete ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle.

Beamte der Polizei Solingen signalisierten dem Fahrer eines Golf GTI 
eine Kontrolle auf der Kronprinzenstraße durchzuführen. Anstatt 
anzuhalten, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug stark und fuhr  über
die Konrad-Adenauer-Straße. Dabei erreichte er eine deutlich 
überhöhte Geschwindigkeit. Die Fluchte setzte sich über die Straße 
Werwolf und die Brühler Straße fort. Letztlich konnten die Polizisten
den VW Golf in einer Zufahrt verunfallt feststellen. Der Fahrer hatte
sich zu Fuß entfernt.

Im Fahrzeug stellten die Beamten Cannabis und blutbefleckte Kleidung 
sicher.

Nach ersten Ermittlungen könnte ein 22-jähriger Mann am Steuer 
gesessen haben, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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