Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.07.2026, 00:50 Uhr) flüchtete ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle. Beamte der Polizei Solingen signalisierten dem Fahrer eines Golf GTI eine Kontrolle auf der Kronprinzenstraße durchzuführen. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug stark und fuhr über die Konrad-Adenauer-Straße. Dabei erreichte er eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit. Die Fluchte setzte sich über die Straße Werwolf und die Brühler Straße fort. Letztlich konnten die Polizisten den VW Golf in einer Zufahrt verunfallt feststellen. Der Fahrer hatte sich zu Fuß entfernt. Im Fahrzeug stellten die Beamten Cannabis und blutbefleckte Kleidung sicher. Nach ersten Ermittlungen könnte ein 22-jähriger Mann am Steuer gesessen haben, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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