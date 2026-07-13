Polizei Wuppertal

POL-W: RS 18-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem versuchten Raub am 09.07.2026 (11:45 Uhr) in Remscheid sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein 18-Jähriger hatte sich nach ersten Ermittlungen an einer Bushaltestelle an der Max-Eyth-Straße aufgehalten. Dort setzte sich ein bislang Unbekannter neben ihn. Nach kurzer Zeit versuchte er dem 18-Jährigen die Tasche wegzunehmen und schlug in der Folge mit einem Gegenstand auf ihn ein. Ohne Beute gemacht zu haben entfernte sich der Mann. Er soll 40 bis 50 Jahre alt sein und eine schlanke Figur haben. Er hatte kurze, grau-schwarze Haare und trug ein rot-weiß gestreiftes Hemd, eine hellblaue Jeans und braune Stiefel. Insgesamt machte der Täter einen ungepflegten Eindruck. Bei der Attacke erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell