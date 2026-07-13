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Polizei Wuppertal

POL-W: RS 18-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem versuchten Raub am 09.07.2026 (11:45 Uhr) in Remscheid 
sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ein 18-Jähriger hatte sich nach ersten Ermittlungen an einer 
Bushaltestelle an der Max-Eyth-Straße aufgehalten. Dort setzte sich 
ein bislang Unbekannter neben ihn. Nach kurzer Zeit versuchte er dem 
18-Jährigen die Tasche wegzunehmen und schlug in der Folge mit einem 
Gegenstand auf ihn ein. Ohne Beute gemacht zu haben entfernte sich 
der Mann. 

Er soll 40 bis 50 Jahre alt sein und eine schlanke Figur haben. Er 
hatte kurze, grau-schwarze Haare und trug ein rot-weiß gestreiftes 
Hemd, eine hellblaue Jeans und braune Stiefel. Insgesamt machte der 
Täter einen ungepflegten Eindruck.

Bei der Attacke erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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