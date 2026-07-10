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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kind in Höhscheid angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (09.07.2026, 07:30 Uhr) kam es an der Kreuzung Brühler
Straße zur Lüneschloßstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. 

Ein 11-jähriges Mädchen überquerte bei grüner Fußgängerampel die 
Fahrbahn und wurde dabei von einem weißen Pkw erfasst. Danach stieg 
der Fahrer kurz aus dem Fahrzeug und erkundigte sich nach dem Kind. 
Anschließend fuhr der Mann weiter.

Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt 
wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und 
Hinweise zu dem Pkw/Fahrer machen können, sich unter 0202/284-0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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