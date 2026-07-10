Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kind in Höhscheid angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (09.07.2026, 07:30 Uhr) kam es an der Kreuzung Brühler Straße zur Lüneschloßstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 11-jähriges Mädchen überquerte bei grüner Fußgängerampel die Fahrbahn und wurde dabei von einem weißen Pkw erfasst. Danach stieg der Fahrer kurz aus dem Fahrzeug und erkundigte sich nach dem Kind. Anschließend fuhr der Mann weiter. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Pkw/Fahrer machen können, sich unter 0202/284-0 zu melden.

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