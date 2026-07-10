Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Polizei sucht Geschädigte nach Verfolgungsfahrt

Wuppertal (ots)

Am Montag (06.07.2026) flüchteten zwei Rollerfahrer vor der Polizei (siehe Pressemeldung, POL-W: W/SG Zwei Rollerfahrer flüchten vor der Polizei vom 07.07.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6309684). Die Verfolgung der Beiden führte unter anderem über Waldwege im Bereich Boltenheide. Dabei wurden Passanten durch die Flüchtigen gefährdet. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Geschädigte, die durch das Fahrverhalten der Rollerfahrer gefährdet wurden, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

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