Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei durchsucht Schulgebäude in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute (09.07.2026) durchsuchte die Polizei am Vormittag ein Schulgebäude an der Felder Straße. Um 09:40 Uhr meldete sich eine bislang unbekannte Person bei der Polizei. Diese gab an, auf Social-Media-Kanälen ein Foto gesehen zu haben, wie vermeintlich Bewaffnete eine Schule in Solingen betreten. Um auszuschließen, dass eine Gefahr für Schülerinnen und Schüler sowie Schulpersonal besteht, begab sich die Polizei mit starken Kräften zum Einsatzort. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes stellten die Beamten nichts Verdächtiges fest. Schülerinnen und Schüler wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Speziell geschulte Betreuungsteams kümmerten sich um die Kinder und Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um einen Fall des Swattings handeln. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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