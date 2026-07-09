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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei durchsucht Schulgebäude in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute (09.07.2026) durchsuchte die Polizei am Vormittag ein 
Schulgebäude an der Felder Straße.

Um 09:40 Uhr meldete sich eine bislang unbekannte Person bei der 
Polizei. Diese gab an, auf Social-Media-Kanälen ein Foto gesehen zu 
haben, wie vermeintlich Bewaffnete eine Schule in Solingen betreten.

Um auszuschließen, dass eine Gefahr für Schülerinnen und Schüler 
sowie Schulpersonal besteht, begab sich die Polizei mit starken 
Kräften zum Einsatzort. Bei der anschließenden Durchsuchung des 
Gebäudes stellten die Beamten nichts Verdächtiges fest. Schülerinnen 
und Schüler wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Speziell geschulte
Betreuungsteams kümmerten sich um die Kinder und Jugendlichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um einen Fall des 
Swattings handeln. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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