Polizei Wuppertal

POL-W: RS Angriff am Bahnhof in Lennep

Wuppertal (ots)

Am späten Dienstagabend (07.07.2026, gegen 22:50 Uhr), kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 53-Jährigen. Zuvor war der Remscheider mit der S-Bahn unterwegs. Während der Fahrt kam es zu einem Streit mit drei Fahrgästen. Als der Geschädigte den Zug am Bahnhof Remscheid-Lennep verließ, folgte ihm die Personengruppe. Im Bereich der dortigen Unterführung kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug ein 19-Jähriger aus Neuss mit einem Schlagstock auf den Kopf des Mannes. Anschließend stiegen der Täter sowie seine männliche und weibliche Begleitung in ein Taxi. Sie fuhren in Richtung Thüringsberg und stiegen dort aus. Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte die Flüchtigen an. Es besteht der Verdacht, dass der Täter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell