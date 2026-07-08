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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Angriff am Bahnhof in Lennep

Wuppertal (ots)

Am späten Dienstagabend (07.07.2026, gegen 22:50 Uhr), kam es zu 
einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 53-Jährigen.

Zuvor war der Remscheider mit der S-Bahn unterwegs. Während der Fahrt
kam es zu einem Streit mit drei Fahrgästen. Als der Geschädigte den 
Zug am Bahnhof Remscheid-Lennep verließ, folgte ihm die 
Personengruppe. Im Bereich der dortigen Unterführung kam es zu einer 
körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug ein 19-Jähriger aus 
Neuss mit einem Schlagstock auf den Kopf des Mannes.

Anschließend stiegen der Täter sowie seine männliche und weibliche 
Begleitung in ein Taxi. Sie fuhren in Richtung Thüringsberg und 
stiegen dort aus. Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte die 
Flüchtigen an.

Es besteht der Verdacht, dass der Täter unter dem Einfluss von 
Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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