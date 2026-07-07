Polizei Wuppertal

POL-W: SG Gemeinsame Streife von Jan Welzel und Carsten Winterberg in Solingen

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Wuppertal (ots)

Wissen, was los ist - mit diesem Anspruch haben sich der Leiter der Polizeiinspektion Solingen, Carsten Winterberg, und der Solinger Ordnungsdezernent, Beigeordneter Jan Welzel, am Freitagabend, 03.07.2026, auf eine gemeinsame Fußstreife durch die Solinger Innenstadt sowie Solingen-Ohligs begeben. Bei dem abendlichen Vor-Ort-Termin wurden die beiden Verantwortlichen der Ordnungspartnerschaft zwischen der Stadt Solingen und der Polizei von Polizeikommissarin Pascale Bengez und Polizeioberkommissar Leon Witte von der Polizeiwache Solingen begleitet. Dabei kamen sie mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und tauschten sich über die innerstädtischen Bereiche sowie Parks und Grünflächen aus. Darüber hinaus wurden ordnungsrechtliche Maßnahmen getroffen und Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen, die von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst weiterverfolgt werden. Die gemeinsame Fußstreife der beiden Ordnungspartner war nicht die erste dieser Art und soll auch nicht die letzte gewesen sein: Sowohl Carsten Winterberg als auch Jan Welzel betonen, wie wichtig es ihnen ist, sich immer wieder einen eigenen und ganz persönlichen Eindruck von den Gegebenheiten vor Ort zu machen.

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