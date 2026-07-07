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POL-W: SG Gemeinsame Streife von Jan Welzel und Carsten Winterberg in Solingen

POL-W: SG Gemeinsame Streife von Jan Welzel und Carsten Winterberg in Solingen
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Wuppertal (ots)

Wissen, was los ist - mit diesem Anspruch haben sich der Leiter der 
Polizeiinspektion Solingen, Carsten Winterberg, und der Solinger 
Ordnungsdezernent, Beigeordneter Jan Welzel, am Freitagabend, 
03.07.2026, auf eine gemeinsame Fußstreife durch die Solinger 
Innenstadt sowie Solingen-Ohligs begeben.

Bei dem abendlichen Vor-Ort-Termin wurden die beiden Verantwortlichen
der Ordnungspartnerschaft zwischen der Stadt Solingen und der Polizei
von Polizeikommissarin Pascale Bengez und Polizeioberkommissar Leon 
Witte von der Polizeiwache Solingen begleitet. Dabei kamen sie mit 
Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und tauschten sich über die 
innerstädtischen Bereiche sowie Parks und Grünflächen aus.

Darüber hinaus wurden ordnungsrechtliche Maßnahmen getroffen und 
Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen, die von Polizei und 
Kommunalem Ordnungsdienst weiterverfolgt werden.

Die gemeinsame Fußstreife der beiden Ordnungspartner war nicht die 
erste dieser Art und soll auch nicht die letzte gewesen sein: Sowohl 
Carsten Winterberg als auch Jan Welzel betonen, wie wichtig es ihnen 
ist, sich immer wieder einen eigenen und ganz persönlichen Eindruck 
von den Gegebenheiten vor Ort zu machen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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