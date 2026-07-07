Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fahrradfahrer stürzt und erleidet Verletzungen

Wuppertal (ots)

Am 06.07.2026, gegen 20:15 Uhr , kam es auf der Blumentalstraße / Meistersingerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer (19). Der Zweiradfahrer befuhr nach ersten Erkenntnissen die Blumentalstaße talwärts. Auf Höhe der Meistersingerstraße kam der 19-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Mann wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen sowie einen Notarzt vor Ort behandelt und im Nachgang einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden liegt bei circa 300 Euro.

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