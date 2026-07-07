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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fahrradfahrer stürzt und erleidet Verletzungen

Wuppertal (ots)

Am 06.07.2026, gegen 20:15 Uhr , kam es auf der Blumentalstraße / 
Meistersingerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer 
(19). 

Der Zweiradfahrer befuhr nach ersten Erkenntnissen die Blumentalstaße
talwärts. Auf Höhe der Meistersingerstraße kam der 19-Jährige aus 
bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei erlitt er schwere 
Verletzungen.  

Der Mann wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen sowie einen 
Notarzt vor Ort behandelt und im Nachgang einem Krankenhaus 
zugeführt. 

Der Sachschaden liegt bei circa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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