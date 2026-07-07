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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Festnahme nach Einbruch - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitag (03.07.2026, gegen 13:55 Uhr), nahm die Polizei in der 
Brunnengasse in Remscheid zwei mutmaßliche Einbrecher (26 und 20) 
fest. Beide sind dringend tatverdächtig, in eine Wohnung eingebrochen
zu sein.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Tatverdächtigen das Fenster 
einer Wohnung eingeschlagen haben, um sich in der Folge Zutritt zu 
verschaffen. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die Tat und wählte 
den Notruf. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten einen 
Beschuldigten vor und den anderen in der Wohnung an.

Die Polizei nahm die beiden albanischen Staatsangehörigen, die in 
Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, vorläufig fest. Auf
Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide am Samstag dem 
Haftrichter vorgeführt. Gegen den 26-Jährigen, der aktuell eine 
Bewährungsstrafe verbüßt, ordnete der Haftrichter antragsgemäß die 
Untersuchungshaft an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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