Polizei Wuppertal

POL-W: RS Festnahme nach Einbruch - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitag (03.07.2026, gegen 13:55 Uhr), nahm die Polizei in der Brunnengasse in Remscheid zwei mutmaßliche Einbrecher (26 und 20) fest. Beide sind dringend tatverdächtig, in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Tatverdächtigen das Fenster einer Wohnung eingeschlagen haben, um sich in der Folge Zutritt zu verschaffen. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die Tat und wählte den Notruf. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten einen Beschuldigten vor und den anderen in der Wohnung an. Die Polizei nahm die beiden albanischen Staatsangehörigen, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 26-Jährigen, der aktuell eine Bewährungsstrafe verbüßt, ordnete der Haftrichter antragsgemäß die Untersuchungshaft an.

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