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Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht auf der Hatzfelder Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 05.07.2026, gegen 02:35 Uhr, kam es auf der Hatzfelder Straße zu 
einem Verkehrsunfall mit Flucht. 

Zeugen beobachteten einen VW Taigo, der an der Hatzfelder Straße im 
Bereich Flanhard von der Straße abgekommen war und in einem Gebüsch 
hinter der Leitplanke stand. Der Wagen war offensichtlich nach einem 
Unfall beschädigt. Weiter beobachteten die Zeugen vier junge 
männliche Personen, die das Fahrzeug verließen und wegliefen. Einer 
von ihnen wirkte verletzt. Zwei von ihnen konnten als circa 1,90m und
einer als 1,75m groß beschrieben werden. Die beiden größeren trugen 
jeweils eine Strickmütze. Der kleinere ein kariertes Hemd.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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