Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht auf der Hatzfelder Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 05.07.2026, gegen 02:35 Uhr, kam es auf der Hatzfelder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Zeugen beobachteten einen VW Taigo, der an der Hatzfelder Straße im Bereich Flanhard von der Straße abgekommen war und in einem Gebüsch hinter der Leitplanke stand. Der Wagen war offensichtlich nach einem Unfall beschädigt. Weiter beobachteten die Zeugen vier junge männliche Personen, die das Fahrzeug verließen und wegliefen. Einer von ihnen wirkte verletzt. Zwei von ihnen konnten als circa 1,90m und einer als 1,75m groß beschrieben werden. Die beiden größeren trugen jeweils eine Strickmütze. Der kleinere ein kariertes Hemd. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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