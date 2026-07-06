POL-W: W Räuberischer Diebstahl in der Osterfelder Straße
Wuppertal (ots)
Am 05.07.2026, gegen 03:05 Uhr, kam es in der Osterfelder Straße zu einem Raubdelikt. Ein 25-jähriger und ein 23-jähriger Mann kamen aus einer Gaststätte, als dem 25-Jährigen sein Mobiltelefon von einem Unbekannten aus der Tasche gezogen wurde. Der einschreitende 23-Jährige wurde daraufhin von insgesamt drei Unbekannten körperlich attackiert und erlitt leichte Verletzungen. Die drei Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Angreifer trug zur Tatzeit ein T-Shirt sowie eine Jeans. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.
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