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Polizei Wuppertal

POL-W: W Räuberischer Diebstahl in der Osterfelder Straße

Wuppertal (ots)

Am 05.07.2026, gegen 03:05 Uhr, kam es in der Osterfelder Straße zu 
einem Raubdelikt.

Ein 25-jähriger und ein 23-jähriger Mann kamen aus einer Gaststätte, 
als dem 25-Jährigen sein Mobiltelefon von einem Unbekannten aus der 
Tasche gezogen wurde. Der einschreitende 23-Jährige wurde daraufhin 
von insgesamt drei Unbekannten körperlich attackiert und erlitt 
leichte Verletzungen.

Die drei Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Angreifer
trug zur Tatzeit ein T-Shirt sowie eine Jeans.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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