Polizei Wuppertal

POL-W: W Räuberischer Diebstahl in der Osterfelder Straße

Wuppertal (ots)

Am 05.07.2026, gegen 03:05 Uhr, kam es in der Osterfelder Straße zu einem Raubdelikt. Ein 25-jähriger und ein 23-jähriger Mann kamen aus einer Gaststätte, als dem 25-Jährigen sein Mobiltelefon von einem Unbekannten aus der Tasche gezogen wurde. Der einschreitende 23-Jährige wurde daraufhin von insgesamt drei Unbekannten körperlich attackiert und erlitt leichte Verletzungen. Die drei Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Angreifer trug zur Tatzeit ein T-Shirt sowie eine Jeans. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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