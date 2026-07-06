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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zigarette könnte Brand ausgelöst haben

Wuppertal (ots)

Am Freitagmorgen (03.07.2026) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Hegelring in Solingen.

Gegen 07:00 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer und Verrauchung im vierten Obergeschoss des Gebäudes. Während die Feuerwehr den Brand bekämpfte, mussten 35 Personen aus dem Haus evakuiert werden. Fünf Bewohner erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgase.

Außer der Brandwohnung waren alle weiteren Wohneinheiten des Hauses weiter nutzbar. Es entstand ein Gebäudeschaden von etwa 40.000 Euro.

Die Ermittlungen des Fachkommissariates, unterstützt durch einen Sachverständigen, deuten auf einen unsachgemäßen und fahrlässigen Umgang mit einer Zigarette als Brandursache hin. Diese dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sofa im Wohnzimmer in Brand gesetzt haben, von wo aus sich das Feuer ausbreitete.

Die vermeintliche Verursacherin konnte im Zuge der Ermittlungen festgestellt werden.

Während der Löschmaßnahmen kam es im Umfeld des Objektes zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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