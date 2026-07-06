POL-W: W Schwerverletzter Radfahrer in Cronenberg

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Montag (06.07.2026, 01:40 Uhr) kam es auf der Straße Hofkamp zu einem Brand eines Seat Arona. Zeugen meldeten das Feuer über den Notruf. Als die Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stand der Pkw bereits im Vollbrand. Das Feuer griff auf einen Peugeot 207 über und beschädigte das Fahrzeug am Heck. Zudem platzten die Fenster eines Geschäfts im Erdgeschoss. Nach bisherigen ...

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