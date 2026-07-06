POL-W: W Schwerverletzter Radfahrer in Cronenberg
Wuppertal (ots)
Am 04.07.2026, gegen 21:40 Uhr, ereignete sich auf dem Nachtigallenweg ein Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Ein 40-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem Pedelec auf dem Nachtigallenweg talwärts. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren ist. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.
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