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Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Radfahrer in Cronenberg

Wuppertal (ots)

Am 04.07.2026, gegen 21:40 Uhr, ereignete sich auf dem 
Nachtigallenweg ein Alleinunfall eines Fahrradfahrers.

Ein 40-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem Pedelec auf dem 
Nachtigallenweg talwärts. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der 
Mann ohne Fremdeinwirkung. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.
Der Rettungsdienst brachte den Mann zur stationären Behandlung ins 
Krankenhaus.

Es bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol 
gefahren ist. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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