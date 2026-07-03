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POL-W: SG Neues Gesicht in Ohligs: Rückkehr an einen vertrauten Ort

POL-W: SG Neues Gesicht in Ohligs: Rückkehr an einen vertrauten Ort
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Wuppertal (ots)

Seit dem 30. Juni 2026 hat die Polizeiwache Ohligs ein neues Gesicht:
Polizeihauptkommissar Cem Liman übernimmt die Leitung der 
Dienststelle und kehrt damit beruflich an einen Ort zurück, der ihn 
bereits seit vielen Jahren eng mit dem Stadtteil verbindet. 

Der gebürtige Ohligser kennt den Stadtteil nicht nur aus seiner 
Kindheit. Einen Teil seiner Ausbildung absolvierte er ebenfalls in 
Ohligs, bevor ihn sein weiterer beruflicher Weg über viele Jahre an 
verschiedene Stationen innerhalb des Polizeipräsidiums Wuppertal und 
der Polizeiinspektion Solingen führte. Die Stadt und ihre Menschen 
sind ihm daher bestens vertraut.

Mit seiner langjährigen Berufserfahrung und seiner tiefen 
Verwurzelung in Solingen bringt PHK Cem Liman beste Voraussetzungen 
für seine neue Aufgabe mit. 

Künftig wird er seine Erfahrung und seine Ortskenntnis in seine neue 
Tätigkeit einbringen und sich für die polizeilichen Belange des 
Stadtteils einsetzen. Dabei freut er sich auf die Zusammenarbeit mit 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie den örtlichen Akteuren.

Cem Liman löst PHK Thomas Janisch ab, der zukünftig die 
Polizeisonderdienste in Wuppertal leitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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