Polizei Wuppertal

POL-W: SG Neues Gesicht in Ohligs: Rückkehr an einen vertrauten Ort

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Wuppertal (ots)

Seit dem 30. Juni 2026 hat die Polizeiwache Ohligs ein neues Gesicht: Polizeihauptkommissar Cem Liman übernimmt die Leitung der Dienststelle und kehrt damit beruflich an einen Ort zurück, der ihn bereits seit vielen Jahren eng mit dem Stadtteil verbindet. Der gebürtige Ohligser kennt den Stadtteil nicht nur aus seiner Kindheit. Einen Teil seiner Ausbildung absolvierte er ebenfalls in Ohligs, bevor ihn sein weiterer beruflicher Weg über viele Jahre an verschiedene Stationen innerhalb des Polizeipräsidiums Wuppertal und der Polizeiinspektion Solingen führte. Die Stadt und ihre Menschen sind ihm daher bestens vertraut. Mit seiner langjährigen Berufserfahrung und seiner tiefen Verwurzelung in Solingen bringt PHK Cem Liman beste Voraussetzungen für seine neue Aufgabe mit. Künftig wird er seine Erfahrung und seine Ortskenntnis in seine neue Tätigkeit einbringen und sich für die polizeilichen Belange des Stadtteils einsetzen. Dabei freut er sich auf die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den örtlichen Akteuren. Cem Liman löst PHK Thomas Janisch ab, der zukünftig die Polizeisonderdienste in Wuppertal leitet.

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