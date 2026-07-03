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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Unfall auf Kreuzung - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 27.06.2026, kam es gegen 22:00 Uhr zu einem schweren Unfall in 
Solingen. Um die Ermittlungen zu unterstützen, sucht das 
Verkehrskommissariat Solingen nach Zeugen.

Bei dem Unfall erlitten vier Fahrzeuginsassen teils schwere 
Verletzungen.

(Siehe Pressemeldung vom 29.06.2026:"SG Schwerer Unfall auf 
Kreuzung",
oder unter folgendem Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6304303 )

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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