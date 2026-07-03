POL-W: SG Schwerer Unfall auf Kreuzung - Verkehrskommissariat sucht Zeugen
Wuppertal (ots)
Am 27.06.2026, kam es gegen 22:00 Uhr zu einem schweren Unfall in Solingen. Um die Ermittlungen zu unterstützen, sucht das Verkehrskommissariat Solingen nach Zeugen. Bei dem Unfall erlitten vier Fahrzeuginsassen teils schwere Verletzungen. (Siehe Pressemeldung vom 29.06.2026:"SG Schwerer Unfall auf Kreuzung", oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6304303 ) Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell