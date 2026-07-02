Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden in Waschstraße

Wuppertal (ots)

Gestern (01.07.2026, 15:15 Uhr) entstand in einer Waschstraße in Vohwinkel ein hoher Sachschaden. Eine 34-Jährige war mit einem Audi Q 5 in eine Waschstraße gefahren. Dabei fuhr sie zunächst gegen einen weiteren PKW, beschleunigte in der Folge weiter und verursachte dabei einen hohen Sachschaden im Innenraum des Reinigungsweges. Der Schaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Bei der Überprüfung im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ferner ist das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen nicht versichert.

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