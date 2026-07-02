PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden in Waschstraße

Wuppertal (ots)

Gestern (01.07.2026, 15:15 Uhr) entstand in einer Waschstraße in 
Vohwinkel ein hoher Sachschaden.

Eine 34-Jährige war mit einem Audi Q 5 in eine Waschstraße gefahren. 
Dabei fuhr sie zunächst gegen einen weiteren PKW, beschleunigte in 
der Folge weiter und verursachte dabei einen hohen Sachschaden im 
Innenraum des Reinigungsweges.

Der Schaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt.

Bei der Überprüfung im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich 
heraus, dass die 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis ist. Ferner ist das Fahrzeug nach bisherigen 
Erkenntnissen nicht versichert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 11:42

    POL-W: W Drei E-Scooter stoßen zusammen

    Wuppertal (ots) - Am 01.07.2026, gegen 18:25, kam es auf der Clarenbachstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten E-Scootern. Ein 18-Jähriger fuhr die Clarenbachstraße in nördlicher Richtung, als unvermittelt aus der Insterburger Straße zwei E-Scooter herauskamen. Die Vorwegfahrende (15) stieß mit dem E-Scooter des 18-Jährigen zusammen. Der Hinterherfahrende (17) fuhr mit einer Beifahrerin (44) in die ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 13:17

    POL-W: RS Frontalzusammenstoß auf der Haddenbacher Straße

    Wuppertal (ots) - Am 30.06.2026, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der Haddenbacher Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 46-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Passat die Haddenbacher Straße in Richtung Innenstadt, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß der VW mit einem Mercedes Actros der Technischen Betriebe Remscheid eines 32-Jährigen Fahrers zusammen. Der ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 15:54

    POL-W: SG Rücknahme der Vermisstensuche nach Hartmut K.

    Wuppertal (ots) - Seit heute Mittag suchte die Polizei nach dem 77-jährigen Hartmut K. aus Solingen (siehe Pressemeldung vom 30.06.2026, 14:17 Uhr: "POL-W: SG Vermisstensuche nach dem 77-jährigen Hartmut K. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6305409). Der Vermisste konnte am Nachmittag wohl behalten in Solingen angetroffen werden. Die Medien werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren