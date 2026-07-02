Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei E-Scooter stoßen zusammen

Wuppertal (ots)

Am 01.07.2026, gegen 18:25, kam es auf der Clarenbachstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten E-Scootern. Ein 18-Jähriger fuhr die Clarenbachstraße in nördlicher Richtung, als unvermittelt aus der Insterburger Straße zwei E-Scooter herauskamen. Die Vorwegfahrende (15) stieß mit dem E-Scooter des 18-Jährigen zusammen. Der Hinterherfahrende (17) fuhr mit einer Beifahrerin (44) in die beiden anderen. Die 15-Jährige und der 18-Jährige wurden leicht verletzt. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol, wurden der 15-Jährigen und dem 17-Jährigen Blutproben entnommen. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

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