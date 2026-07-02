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Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei E-Scooter stoßen zusammen

Wuppertal (ots)

Am 01.07.2026, gegen 18:25, kam es auf der Clarenbachstraße zu einem 
Verkehrsunfall mit drei beteiligten E-Scootern.

Ein 18-Jähriger fuhr die Clarenbachstraße in nördlicher Richtung, als
unvermittelt aus der Insterburger Straße zwei E-Scooter herauskamen. 
Die Vorwegfahrende (15) stieß mit dem E-Scooter des 18-Jährigen 
zusammen. Der Hinterherfahrende (17) fuhr mit einer Beifahrerin (44) 
in die beiden anderen. 

Die 15-Jährige und der 18-Jährige wurden leicht verletzt. 

Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol, 
wurden der 15-Jährigen und dem 17-Jährigen Blutproben entnommen.  

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: 

-	Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

-	Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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