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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Frontalzusammenstoß auf der Haddenbacher Straße

Wuppertal (ots)

Am 30.06.2026, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der Haddenbacher Straße zu
einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Ein 46-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Passat die Haddenbacher 
Straße in Richtung Innenstadt, als er aus bislang ungeklärter Ursache
in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß der VW mit einem Mercedes 
Actros der Technischen Betriebe Remscheid eines 32-Jährigen Fahrers 
zusammen. 

Der 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch 
Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. 

Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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