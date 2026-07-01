Polizei Wuppertal

POL-W: RS Frontalzusammenstoß auf der Haddenbacher Straße

Wuppertal (ots)

Am 30.06.2026, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der Haddenbacher Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 46-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Passat die Haddenbacher Straße in Richtung Innenstadt, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß der VW mit einem Mercedes Actros der Technischen Betriebe Remscheid eines 32-Jährigen Fahrers zusammen. Der 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro.

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