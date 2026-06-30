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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Rücknahme der Vermisstensuche nach Hartmut K.

Wuppertal (ots)

Seit heute Mittag suchte die Polizei nach dem 77-jährigen Hartmut K. 
aus Solingen 

(siehe Pressemeldung vom 30.06.2026, 14:17 Uhr: "POL-W: SG 
Vermisstensuche nach dem 77-jährigen Hartmut K. - Polizei bittet die 
Öffentlichkeit um Mithilfe", 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6305409). 

Der Vermisste konnte am Nachmittag wohl behalten in Solingen 
angetroffen werden. 

Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Bild nicht weiter zu 
verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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