POL-W: SG Rücknahme der Vermisstensuche nach Hartmut K.

Wuppertal (ots) - Am 30.06.2026, gegen 00:50 Uhr, kam es bei einer Veranstaltung in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung. Ein 54-jähriger Mann geriet am Rande einer Veranstaltung mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 54-Jährige durch einen Gegenstand am Kopf verletzt. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte und später im Krankenhaus versorgt. ...

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