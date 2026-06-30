POL-W: SG Rücknahme der Vermisstensuche nach Hartmut K.
Wuppertal (ots)
Seit heute Mittag suchte die Polizei nach dem 77-jährigen Hartmut K. aus Solingen (siehe Pressemeldung vom 30.06.2026, 14:17 Uhr: "POL-W: SG Vermisstensuche nach dem 77-jährigen Hartmut K. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6305409). Der Vermisste konnte am Nachmittag wohl behalten in Solingen angetroffen werden. Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Bild nicht weiter zu verwenden.
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