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Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei Versammlungen in Wuppertal-Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Am Montag (29.06.2026) waren in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
auf dem Berliner Platz drei Versammlungen bei der Polizei angezeigt. 

Ab 16:00 Uhr versammelten sich circa 20 Teilnehmer für einen Aufzug 
über innerstädtische Straßen auf dem Berliner Platz. Um 17:15 Uhr 
wurde die Versammlung vom Versammlungsleiter für beendet erklärt.

Bereits gegen 15:00 Uhr versammelten sich zwei Gegenkundgebungen, mit
in der Spitze etwa 300 Teilnehmern, auf dem Berliner Platz.

Unmittelbar nachdem sich der Aufzug vom Berliner Platz aus in 
Bewegung gesetzt hatte, folgten mehrere Personen, welche vermeintlich
dem Gegenprotest zuzuordnen waren, dem Aufzug und versuchten diesen 
zu stören. Hierdurch kam es kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen
auf der Aufzugstrecke. Ein direktes Aufeinandertreffen der 
unterschiedlichen Personengruppen konnte durch die eingesetzten 
Einsatzkräfte verhindert werden.

In der Folge fertigte die Polizei eine Strafanzeige wegen einer 
Beleidigung zum Nachteil eines Versammlungsteilnehmers und eine 
Strafanzeige aufgrund einer nicht angezeigten Versammlung. Im Rahmen 
dessen wurde eine Person kurzfristig in Gewahrsam genommen und nach 
erfolgter Personalienfeststellung wieder entlassen.

Gegen 18:15 Uhr stellte sich auf dem Berliner Platz und der Umgebung 
ein normales Straßenbild ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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