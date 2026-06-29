Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei Versammlungen in Wuppertal-Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Am Montag (29.06.2026) waren in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Berliner Platz drei Versammlungen bei der Polizei angezeigt. Ab 16:00 Uhr versammelten sich circa 20 Teilnehmer für einen Aufzug über innerstädtische Straßen auf dem Berliner Platz. Um 17:15 Uhr wurde die Versammlung vom Versammlungsleiter für beendet erklärt. Bereits gegen 15:00 Uhr versammelten sich zwei Gegenkundgebungen, mit in der Spitze etwa 300 Teilnehmern, auf dem Berliner Platz. Unmittelbar nachdem sich der Aufzug vom Berliner Platz aus in Bewegung gesetzt hatte, folgten mehrere Personen, welche vermeintlich dem Gegenprotest zuzuordnen waren, dem Aufzug und versuchten diesen zu stören. Hierdurch kam es kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Aufzugstrecke. Ein direktes Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Personengruppen konnte durch die eingesetzten Einsatzkräfte verhindert werden. In der Folge fertigte die Polizei eine Strafanzeige wegen einer Beleidigung zum Nachteil eines Versammlungsteilnehmers und eine Strafanzeige aufgrund einer nicht angezeigten Versammlung. Im Rahmen dessen wurde eine Person kurzfristig in Gewahrsam genommen und nach erfolgter Personalienfeststellung wieder entlassen. Gegen 18:15 Uhr stellte sich auf dem Berliner Platz und der Umgebung ein normales Straßenbild ein.

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