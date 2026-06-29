Polizei Wuppertal

POL-W: RS Kleinkind stürzt aus Fenster und erleidet schwere Verletzungen

Wuppertal (ots)

Am späten Freitagabend (26.06.2026, 22:30 Uhr) erlitt ein 18 Monate altes Kind schwere Verletzungen, als es aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Honsberger Straße stürzte. Am späten Abend kehrte ein Anwohner des Wohnhauses zurück und fand auf dem Gehweg vor dem Haus das Kleinkind vor. Er nahm das Mädchen auf und brachte es zu seiner Familie, die im gleichen Wohnhaus im ersten Obergeschoss lebt. Eine Frau, die Zeugin des Vorfalls wurde, verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Das schwerverletzte Kind musste in eine Spezialklinik nach Köln geflogen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Hergang des Geschehens aufgenommen. Derzeit bestehen keine Hinweise auf eine vorsätzlich herbeigeführte Straftat.

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