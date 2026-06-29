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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Kleinkind stürzt aus Fenster und erleidet schwere Verletzungen

Wuppertal (ots)

Am späten Freitagabend (26.06.2026, 22:30 Uhr) erlitt ein 18 Monate 
altes Kind schwere Verletzungen, als es aus dem Fenster eines 
Mehrfamilienhauses an der Honsberger Straße stürzte. 

Am späten Abend kehrte ein Anwohner des Wohnhauses zurück und fand 
auf dem Gehweg vor dem Haus das Kleinkind vor. Er nahm das Mädchen 
auf und brachte es zu seiner Familie, die im gleichen Wohnhaus im 
ersten Obergeschoss lebt. 
Eine Frau, die Zeugin des Vorfalls wurde, verständigte den 
Rettungsdienst und die Polizei. 

Das schwerverletzte Kind musste in eine Spezialklinik nach Köln 
geflogen werden. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Hergang des 
Geschehens aufgenommen. Derzeit bestehen keine Hinweise auf eine 
vorsätzlich herbeigeführte Straftat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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