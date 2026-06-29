Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verfolgungsfahrt in Lüttringhausen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (27.06.2026, 14:00 Uhr) versuchte eine Frau sich mit ihrem Fahrzeug einer Polizeikontrolle zu entziehen. Einer Funkstreifenbesatzung fiel eine schwarze Mercedes A-Klasse auf, die über eine rotlichtzeigende Ampel fuhr. Bei dem Versuch, das Fahrzeug anzuhalten um eine Kontrolle durchzuführen, beschleunigte die Fahrerin stark. Sie setzte ihre Fahrt auf dem weitläufigen Gelände eines Klinikgeländes mit hoher Geschwindigkeit fort und verlor dabei zeitweise die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge versuchte sie das Gelände zu verlassen, blieb jedoch vor einer Schranke stehen. Bei dem Vorhaben zu wenden, prallte sie rückwärts gegen den Streifenwagen um klemmte dabei einen Polizeibeamten ein, der aussteigen wollte. Die 43-Jährige konnte anschließend festgenommen und zur Polizeiwache gebracht werden. Der Polizeibeamte erlitt eine leichte Verletzung. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

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