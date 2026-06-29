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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verfolgungsfahrt in Lüttringhausen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (27.06.2026, 14:00 Uhr) versuchte eine Frau 
sich mit ihrem Fahrzeug einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Einer Funkstreifenbesatzung fiel eine schwarze Mercedes A-Klasse auf,
die über eine rotlichtzeigende Ampel fuhr. Bei dem Versuch, das 
Fahrzeug anzuhalten um eine Kontrolle durchzuführen, beschleunigte 
die Fahrerin stark. Sie setzte ihre Fahrt auf dem weitläufigen 
Gelände eines Klinikgeländes mit hoher Geschwindigkeit fort und 
verlor dabei zeitweise die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge 
versuchte sie das Gelände zu verlassen, blieb jedoch vor einer 
Schranke stehen. Bei dem Vorhaben zu wenden, prallte sie rückwärts 
gegen den Streifenwagen um klemmte dabei einen Polizeibeamten ein, 
der aussteigen wollte. 

Die 43-Jährige konnte anschließend festgenommen und zur Polizeiwache 
gebracht werden.

Der Polizeibeamte erlitt eine leichte Verletzung. 

An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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