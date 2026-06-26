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Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrradfahrer erleidet schwerste Verletzungen bei Unfall

Wuppertal (ots)

Heute Mittag (26.06.2026, 14:15 Uhr) erlitt ein 53-Jähriger Radfahrer
schwere Verletzungen, als er mit einem Pkw zusammenstieß. 

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Zweiradfahrer auf dem Radweg der 
Lichtscheider Straße in Richtung Cronenberg. Zeitgleich befuhr ein 
35-Jähriger mit seinem Skoda die Lichtscheider Straße in Richtung 
Ronsdorf. Als er nach rechts in den Schliemannweg einfuhr, 
kollidierte er mit dem ihm entgegenkommenden Radfahrer. 
In der Folge stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und erlitt schwere 
Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte den 53-Jährigen zur stationären Behandlung
in ein Krankenhaus. 

Der Skoda und das Rad waren nicht mehr fahrbereit. Der Skoda wurde 
vor Ort abgeschleppt. 

Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team unterstützte die 
Sachverhaltsaufnahme und Spurensicherung. 

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich Lichtscheid zu 
Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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