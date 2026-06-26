Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrradfahrer erleidet schwerste Verletzungen bei Unfall

Wuppertal (ots)

Heute Mittag (26.06.2026, 14:15 Uhr) erlitt ein 53-Jähriger Radfahrer schwere Verletzungen, als er mit einem Pkw zusammenstieß. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Zweiradfahrer auf dem Radweg der Lichtscheider Straße in Richtung Cronenberg. Zeitgleich befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Skoda die Lichtscheider Straße in Richtung Ronsdorf. Als er nach rechts in den Schliemannweg einfuhr, kollidierte er mit dem ihm entgegenkommenden Radfahrer. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 53-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Skoda und das Rad waren nicht mehr fahrbereit. Der Skoda wurde vor Ort abgeschleppt. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team unterstützte die Sachverhaltsaufnahme und Spurensicherung. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich Lichtscheid zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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