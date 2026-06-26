Polizei Wuppertal

POL-W: W Rücknahme der Vermisstensuche nach Hannelore L.

Wuppertal (ots)

Seit heute Vormittag suchte die Polizei nach der 79-jährigen Hannelore L. aus Wuppertal

(siehe Pressemeldung vom 26.06.2026, 13:43 Uhr: "POL-W: W Vermisstensuche nach der 79-Jährigen Hannelore L. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe"; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6303106).

Die Vermisste konnte am Nachmittag am Kölner Hauptbahnhof wohl behalten angetroffen werden.

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