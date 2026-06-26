PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Rücknahme der Vermisstensuche nach Hannelore L.

Wuppertal (ots)

Seit heute Vormittag suchte die Polizei nach der 79-jährigen Hannelore L. aus Wuppertal

(siehe Pressemeldung vom 26.06.2026, 13:43 Uhr: "POL-W: W Vermisstensuche nach der 79-Jährigen Hannelore L. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe"; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6303106).

Die Vermisste konnte am Nachmittag am Kölner Hauptbahnhof wohl behalten angetroffen werden.

Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Bild nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 13:14

    POL-W: SG Schwerverletzter Rollerfahrer in Solingen

    Wuppertal (ots) - Gestern (25.06.2026, 17:20 Uhr) kam es auf der Bonner Straße zu einem Unfall, bei dem ein 34-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Der Mann war mit seinem Motorroller in Richtung Langenfeld unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich während der Fahrt das Hinterrad gelöst haben, weshalb er die Kontrolle verlor und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 13:00

    POL-W: W Raubüberfall am Laurentiusplatz - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Donnerstagnachmittag (25.06.206, 17:15 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einem Raub. Ein 35-Jähriger saß auf einer Bank am Laurentiusplatz, als unvermittelt drei männliche und eine weibliche Person auf ihn zukamen und angriffen. Sie schlugen ihn und versuchten ihm das Mobiltelefon zu rauben, was ihnen nicht gelang. Anschließend entfernte sich die Gruppe von der Örtlichkeit. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren