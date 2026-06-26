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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzter Rollerfahrer in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (25.06.2026, 17:20 Uhr) kam es auf der Bonner Straße zu einem
Unfall, bei dem ein 34-Jähriger schwere Verletzungen erlitt.

Der Mann war mit seinem Motorroller in Richtung Langenfeld unterwegs.
Nach ersten Erkenntnissen könnte sich während der Fahrt das Hinterrad
gelöst haben, weshalb er die Kontrolle verlor und stürzte.  

Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen zur stationären Behandlung
in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Langenfeld
zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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