Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzter Rollerfahrer in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (25.06.2026, 17:20 Uhr) kam es auf der Bonner Straße zu einem Unfall, bei dem ein 34-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Der Mann war mit seinem Motorroller in Richtung Langenfeld unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich während der Fahrt das Hinterrad gelöst haben, weshalb er die Kontrolle verlor und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Langenfeld zeitweise gesperrt werden.

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