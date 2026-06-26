Polizei Wuppertal

POL-W: W Raubüberfall am Laurentiusplatz - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Donnerstagnachmittag (25.06.206, 17:15 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einem Raub. Ein 35-Jähriger saß auf einer Bank am Laurentiusplatz, als unvermittelt drei männliche und eine weibliche Person auf ihn zukamen und angriffen. Sie schlugen ihn und versuchten ihm das Mobiltelefon zu rauben, was ihnen nicht gelang. Anschließend entfernte sich die Gruppe von der Örtlichkeit. Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten vor Ort. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Die drei männlichen Täter sind circa 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 m und 1,90 m groß. Der erste Täter trug einen Vollbart und war mit einer schwarzen Hose bekleidet. Der zweite Angreifer ist von schlanker Statur und trug eine schwarze Kappe. Die dritte Person hat eine breite Statur und trug seine schwarzen Locken zu einem Dutt gebunden. Er war mit einem roten Trikot bekleidet. Die vierte Person ist weiblich, 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,60 m bis 1,70 m groß. Sie hat eine beleibte Figur. Sie war zur Tatzeit mit einem weißen Trikot und einer grünen Hose bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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