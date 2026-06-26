PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raubüberfall am Laurentiusplatz - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Donnerstagnachmittag (25.06.206, 17:15 Uhr) kam es in der Elberfelder
Innenstadt zu einem Raub.

Ein 35-Jähriger saß auf einer Bank am Laurentiusplatz, als 
unvermittelt drei männliche und eine weibliche Person auf ihn zukamen
und angriffen. Sie schlugen ihn und versuchten ihm das Mobiltelefon 
zu rauben, was ihnen nicht gelang. 

Anschließend entfernte sich die Gruppe von der Örtlichkeit. 

Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten vor Ort. 

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. 

Die drei männlichen Täter sind circa 18 bis 25 Jahre alt und circa 
1,80 m und 1,90 m groß.
Der erste Täter trug einen Vollbart und war mit einer schwarzen Hose 
bekleidet. 
Der zweite Angreifer ist von schlanker Statur und trug eine schwarze 
Kappe. 
Die dritte Person hat eine breite Statur und trug seine schwarzen 
Locken zu einem Dutt gebunden. Er war mit einem roten Trikot 
bekleidet. 
Die vierte Person ist weiblich, 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,60 m 
bis 1,70 m groß. Sie hat eine beleibte Figur. Sie war zur Tatzeit mit
einem weißen Trikot und einer grünen Hose bekleidet. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern machen können, 
sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 11:56

    POL-W: RS Fahrradfahrer stürzt und erleidet Verletzungen

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (25.06.2025, 15:50 Uhr) erlitt ein 31-Jähriger mehrere Verletzungen, als er mit seinem Fahrrad verunfallte. Der Zweiradfahrer war auf der Intzestraße in Richtung Tal unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er unweit der Mebus Mühle eigenverantwortlichen mit seinem Rad zu Fall. Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 14:59

    POL-W: W Seniorin betrogen - Bargeld weg - Zeugenaufruf

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (24.06.2026, 22:00 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Betrug, bei dem eine Seniorin (76) einen größeren Geldbetrag verlor. Eine bislang unbekannte Frau meldete sich telefonisch bei der 76-Jährigen und gab vor, die Tochter zu sein. Da sie einen Unfall gehabt habe, benötige sie einen größeren Bargeldbetrag, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Kurze Zeit später erschien ein ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 11:17

    POL-W: RS Zwei Raubversuche kurz hintereinander - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 24.06.2026 kam es im Bereich der Königstraße und der Hastener Straße zu zwei Raubversuchen binnen kurzer Zeit mit demselben Modus Operandi. Zunächst bedrohte der bislang unbekannte Täter gegen 19:00 Uhr die Kassiererin eines Supermarktes in der der Hastener Straße und forderte die Herausgabe von Geld. Dabei drohte er mit Reizgas. Als der Versuch scheiterte und Kunden ihn bedrängten, flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren