POL-W: RS Fahrradfahrer stürzt und erleidet Verletzungen
Wuppertal (ots)
Gestern Nachmittag (25.06.2025, 15:50 Uhr) erlitt ein 31-Jähriger mehrere Verletzungen, als er mit seinem Fahrrad verunfallte. Der Zweiradfahrer war auf der Intzestraße in Richtung Tal unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er unweit der Mebus Mühle eigenverantwortlichen mit seinem Rad zu Fall. Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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