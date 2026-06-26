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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fahrradfahrer stürzt und erleidet Verletzungen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (25.06.2025, 15:50 Uhr) erlitt ein 31-Jähriger 
mehrere Verletzungen, als er mit seinem Fahrrad verunfallte. 

Der Zweiradfahrer war auf der Intzestraße in Richtung Tal unterwegs. 
Nach ersten Erkenntnissen kam er unweit der Mebus Mühle 
eigenverantwortlichen mit seinem Rad zu Fall. 

Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde vom 
Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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