Polizei Wuppertal

POL-W: W Seniorin betrogen - Bargeld weg - Zeugenaufruf

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (24.06.2026, 22:00 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Betrug, bei dem eine Seniorin (76) einen größeren Geldbetrag verlor. Eine bislang unbekannte Frau meldete sich telefonisch bei der 76-Jährigen und gab vor, die Tochter zu sein. Da sie einen Unfall gehabt habe, benötige sie einen größeren Bargeldbetrag, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann bei der Seniorin und nahm das Geld entgegen. Der Unbekannte ist circa 20 Jahre alt und 175cm bis 180cm groß. Er trug während der Tatausführung helle Kleidung und hatte helle Haare sowie helle Augen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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