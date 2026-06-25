PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Seniorin betrogen - Bargeld weg - Zeugenaufruf

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (24.06.2026, 22:00 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem 
Betrug, bei dem eine Seniorin (76) einen größeren Geldbetrag verlor.

Eine bislang unbekannte Frau meldete sich telefonisch bei der 
76-Jährigen und gab vor, die Tochter zu sein. Da sie einen Unfall 
gehabt habe, benötige sie einen größeren Bargeldbetrag, um einer 
Gefängnisstrafe zu entgehen. Kurze Zeit später erschien ein 
unbekannter Mann bei der Seniorin und nahm das Geld entgegen. 

Der Unbekannte ist circa 20 Jahre alt und 175cm bis 180cm groß. Er 
trug während der Tatausführung helle Kleidung und hatte helle Haare 
sowie helle Augen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 11:17

    POL-W: RS Zwei Raubversuche kurz hintereinander - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 24.06.2026 kam es im Bereich der Königstraße und der Hastener Straße zu zwei Raubversuchen binnen kurzer Zeit mit demselben Modus Operandi. Zunächst bedrohte der bislang unbekannte Täter gegen 19:00 Uhr die Kassiererin eines Supermarktes in der der Hastener Straße und forderte die Herausgabe von Geld. Dabei drohte er mit Reizgas. Als der Versuch scheiterte und Kunden ihn bedrängten, flüchtete ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 11:10

    POL-W: W Raub an der Adlerbrücke

    Wuppertal (ots) - Am 24.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es im Bereich Unterdörnen / Adlerbrücke zu einem Raubdelikt. Ein 15-jähriger Teenager war im Bereich der Schwebebahnhaltestelle Adlerbrücke, als er zwei Personen (w 18, m 20) bemerkte, die ihn verfolgten. Als sie ihn erreichten, zogen sie ihm seine Kappe vom Kopf, bedrohten ihn mit einem Messer und schlugen ihm gegen den Arm. Nach der Tat liefen die Täter in die Schwebebahnstation und fuhren in Richtung Vohwinkel. ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 10:57

    POL-W: W Zwei Senioren nach Unfall verstorben

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (24.06.2026, 22:40 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem folgenschweren Unfall. Ein 78-Jähriger war in Begleitung seines 82-jährigen Ehemanns mit seinem Hyundai i10 auf der Katernberger Straße in Richtung Briller Straße unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache überfuhr er die Einmündung und prallte frontal gegen eine Stützmauer an der östlichen Seite der Briller Straße. Bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren